La 22enne Eleonora Falcone sparita nel nulla: ore di ansia a Canicattì. L'appello della madre

Ore di ansia a Canicattì, dove la notte scorsa, tra la mezzanotte e l'1.15 circa la 22enne Eleonora Falcone si è allontanata da casa non portando insolitamente con sé il cellulare e non dando più notizie ai familiari. Al momento della scomparsa, secondo quanto denunciato in mattinata dalla madre al commisariato di Polizia, era con pigiama, vestaglia rosa e ciabatte rosa.

La mamma ha lanciato su Facbook un appello: "Chiunque sappia o vede Eleonora Falcone - si legge nel testo condiviso da centinaia di utenti - è pregato di contattare immediatamente i carabinieri del Comando stazione CC di Canicattì o la madre Daniela Mulone tramite Messenger o facebook oppure il numero telefonico 3473873010. Grazie".

Nelle prossime la Prefettura di Agrigento dovrebbe attivare il piano per la ricerca delle persone scomparse.

