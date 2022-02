Il maltempo colpisce le Eolie, interrotti i collegamenti. Passeggeri bloccati

Il maltempo torna ad abbattersi sulla Sicilia ed è nuovamente pesante la conta dei danni. Nella notte una vera e propria tempesta si è scagliata sulle isole Eolie con un vento violentissimo che ha costretto all’interruzione dei collegamenti via mare con le coste siciliane. I traghetti di Caronte e Liberty Lines non sono stati autorizzati a partire da Milazzo e i passeggeri sono attualmente fermi in attesa che migliori la situazione. Disagi a Lipari e Vulcano, con le onde che lambiscono le case sulla costa e con una mareggiata che ha distrutto alcune coltivazioni. Per tutta la giornata di oggi, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, in particolare nelle provincie di Messina e Palermo. Prevista neve a bassa quota e in mattinata i primi fiocchi sono stati avvistati a Monreale e nel circondario del palermitano.

