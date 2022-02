Omicidio a Raffadali: colpi di pistola in piazza, ucciso un 24enne. Bloccato il presunto assassino

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell’Agrigentino.

L’omicidio è stato commesso in piazza Progresso. Sul posto i carabinieri della locale stazione dell’Arma e del comando provinciale di Agrigento, che hanno trovato nove bossoli di una pistola. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata.

I carabinieri hanno identificato e bloccato il presunto assassino: è stato catturato mentre stava per lasciare il paese prendendo un pullman di linea, ma non si sa per quale destinazione. L’omicidio è stato commesso in piazza Progresso dove è attivo il sistema di videosorveglianza del Comune.

© Riproduzione riservata