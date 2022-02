Coronavirus in Sicilia, 49 vittime ieri: aumentano i casi

Crescono in 24 ore i casi Covid in Sicilia. Dalla lettura dei dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 8.631, in aumento rispetto ai 7.218 segnati ieri ma con un numero di tamponi superiore, 55.622 e che produce un tasso di positività in flessione al 15,51%.

Lieve incremento dei decessi, 46 (+3), con i guariti che si incrementano di 4.936 e gli attualmente positivi di 4000 registrando un totale di 254.657. A calare sono i numeri dei ricoverati nei reparti ordinari, dove i degenti ospitati sono 1.464 (-16), sono invece 148 (+8) i ricoverati in terapia intensiva con 16 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 253.045 persone.

Sono 8631 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.622 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.218. Il tasso di positività scende al 15,5% ieri era al 19,2%. L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 254.657 con un aumento di 4.000 casi.

I guariti sono 4.936 mentre le vittime sono 49 e portano il totale dei decessi a 8.622. Sul fronte ospedaliero sono 1.612 ricoverati, con 8 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 148, con 8 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.979 casi, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1.120, Trapani 604, Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Enna, 230.

