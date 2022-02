Webuild completa viadotto ferroviario sulla Palermo-Catania. Tra le due città in meno di due ore

Terminate le attività di varo del Viadotto Buttaceto, imponente struttura metallica che permetterà al treno della linea ferroviaria Palermo-Catania di superare l’omonimo torrente. La nuova tratta Bicocca-Catenanuova, realizzata da Webuild per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), si legge in una nota, vede oggi al lavoro oltre 300 fornitori diretti, più della metà locali, e circa 400 persone (dipendenti diretti e indiretti). L’opera è parte della linea che collegherà in meno di due ore Palermo e Catania, il più importante progetto infrastrutturale in costruzione nell’isola. Il Viadotto Buttaceto, prosegue la nota, si presenta come una imponente struttura metallica lunga circa 62 metri per un peso di 750 tonnellate, l’equivalente di 4 jet Boeing 747.

"Un progetto che cambierà la mobilità dell’isola, insieme agli altri progetti ferroviari che si stanno realizzando, tra cui due tratte in costruzione, le tratte Fiumefreddo-Taormina e Taormina-Letojanni, della linea alta capacità Messina-Catania - sottolinea la nota -. Webuild è leader globale nel settore della mobilità sostenibile, con un track record di 13.637 chilometri di ferrovie e metropolitane realizzate e 946 chilometri di ponti e viadotti. Nel Sud dell’Italia, Webuild è oggi impegnato, con una filiera di oltre 1.700 fornitori diretti nella realizzazione di 15 progetti infrastrutturali, incluse, oltre alle opere già citate, nuove tratte della linea ferroviaria ad alta velocità tra Napoli e Bari e linee metro a Roma e Napoli".

