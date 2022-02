Blitz anti-droga, 16 arresti in provincia di Enna

Sono 16 le persone arrestate nell’ambito di un blitz messo a segno dalla polizia nell’Ennese. Gli uomini della squadra mobile coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta hanno disarticolato tra Leonforte e Agira due distinti gruppi, collegati tra loro, che spacciavano stupefacenti. Il bilancio è di 10 misure cautelari in carcere e 6 agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini ai vertici del gruppo di Leonforte ci sarebbero due fratelli che disponevano di una rete di spacciatori per la cessione al dettaglio. Per gli inquirenti parte dei proventi dello spaccio sarebbero stati destinati al mantenimento in carcere di alcuni affiliati della cosca mafiosa di Leonforte. Ad Agira a gestire lo spaccio sarebbero stati: un pregiudicato, il figlio e il cognato. I due gruppi avrebbero gestito lo spaccio di cocaina e marijuana.

