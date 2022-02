Covid, famiglia "sterminata" ad Enna: muoiono in 6 in un mese

I sei componenti di una famiglia di Pietraperzia (Enna), che avevano scelto di non vaccinarsi, sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese. Non cinque come si era appreso in un primo momento, perché hanno perso la vita i due nonni materni e la nonna paterna di 91 anni, la madre, la zia e lo zio, deceduto due settimane fa.

«Siamo devastati. Abbiamo perso tutto». A parlare è Noemi, 25 anni, nipote della settantottenne, morta ieri mattina. La nonna è deceduta a poche ore di tempo dalla zia di 52 anni, entrambe all’Umberto I di Enna dove erano ricoverate dalla fine di dicembre. Noemi che ha perso, qualche giorno fa anche la madre, 55 anni, piange i sei membri della famiglia,

Nessuno di loro era vaccinato. «Avevano paura - dice - c'erano stati amici e conoscenti che avevano avuto gravi conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo».

«Questa tragedia familiare - dice Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’Umberto I - dimostra che l’unica arma per evitare conseguenze così nefaste è il vaccino».

