Palermo: si scontra con un autocarro, muore un giovane motociclista

Un motociclista anni ha perso la vita intorno alle 9,30 in via Nicolò Azoti (la vecchia via dell'Ermellino, all'incrocio con il ponte che collega viale Regione Siciliana con il quartiere Bonagia), a Palermo, in un incidente stradale. Fatale l’impatto con un autocarro. Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno

constatato la morte.

