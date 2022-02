"Ti brucio il palazzo". Minaccia col branco l'ex compagna, arrestato 28enne a Catania

Detenzione in carcere per un catanese di 28 anni accusato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. E’ stata la sua ex compagna a denunciarlo perchè stava subendo gravi minacce ed insulti rivoltigli sotto casa dal suo ex fidanzato, spalleggiato da altri tre giovani.

«Da qui non me ne vado oggi finchè non brucio tutto il palazzo! «: gridava l’uomo sotto l’abitazione alla presenza dei carabinieri che lo hanno bloccato.

I militari hanno chiesto aiuto ad altre pattuglie. Si è poi appreso che il giovane era esagitato in quanto non sopportava la presenza del nuovo fidanzato al fianco della sua ex compagna - con la quale ha avuto due figli di 1 e 2 anni di età. La donna recentemente lo aveva denunciato. Neanche il nuovo compagno della donna si sarebbe però salvato dall’ira del «rivale», che lo avrebbe picchiato.

