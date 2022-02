Il Covid uccide intera famiglia: oggi i funerali di madre e figlia a Pietraperzia (Enna)

Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia (Enna) è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per Covid nell’arco di un mese. E' morta anche la consuocera della coppia deceduta coi figli. Oggi alle 15.30 si svolgeranno i funerali delle due donne, madre e figlia, morte l’altro ieri a distanza di poche ore l’una dall’altra. Le bare delle donne sono davanti l'altare con le loro foto sopra e decine di persone vanno a salutare per l’ultima volta le vittime. Entra ed esce dalla Chiesa il cognato di una delle due, la cui moglie era morta il 22 gennaio scorso. «Mia moglie e mia cognata - dice - erano due donne straordinarie. Avevano molta paura del vaccino. Con mia moglie ne avevamo parlato tante volte ma non è riuscita a vincere la sua paura».

