Annuncio immobiliare choc a Mondello: "Si affitta bilocale, ma solo ai vaccinati"

"Bilocale a Mondello in affitto, annuncio non rivolto ai no vax". Ha fatto clamore sui social l’avviso immobiliare, adesso rimosso dall’agenzia che se ne occupa, relativo a un appartamento del comune in provincia di Palermo. Lo riferisce Repubblica.it

L’inserzionista, oltre a specificare il prezzo e a descrivere il bilocale, ha chiaramente espresso il rifiuto di offerte d’affitto da parte di non vaccinati. Naturalmente gli utenti della rete si sono subito scatenati, tra favorevoli e contrari, inondando i social di commenti e improperi. Tra chi difende l’inserzionista e punta il dito contro il mancato rispetto del diritto alla privacy e chi, al contrario, parla di discriminazione ingiustificata: “Si stanno alimentando sentimenti d’odio pericolosi”.

© Riproduzione riservata