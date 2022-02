Spaccio tra minori Ragusa, 20enne allontanato dalla Sicilia

Aveva avviato una proficua attività di spaccio nel cuore barocco di Ragusa Ibla rifornendo di stupefacenti numerosi giovani, anche minorenni, e per questo un ventenne extracomunitario residente in città è stato denunciato. I fatti risalgono alla fine di novembre, quando i carabinieri di Ragusa Ibla hanno iniziano a notare strani movimenti nelle zone tra via Peschiera e piazza Duomo. Le accurate ricostruzioni effettuate anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i riscontri effettuati a carico dei giovani assuntori di hashish e marijuana e l’analisi del traffico telefonico di spacciatore e clienti hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la sua attività. Il ventenne è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio e il gip, su richiesta della procura, ha emesso il provvedimento del divieto di dimora nella Regione. Il giovane ha lasciato immediatamente l’Isola.

