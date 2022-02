Catania, scomparsa dal Massimino la targa in memoria dell'ispettore Raciti

Scomparsa, dallo stadio Angelo Massimino di Catania, la targa toponomastica in ricordo dell’ispettore di polizia Filippo Raciti morto il 2 febbraio 2007 dopo gli scontri nel derby Catania-Palermo. A denunciare l’accaduto è stato il Sap, il sindacato autonomo di polizia. La notizia è trapelata in ambienti della questura: si apprende inoltre che la Digos ha avviato un’indagine per verificare alcuni particolari.

Il 2 febbraio del 2007, l’ispettore di polizia Filippo Raciti venne assassinato durante i cruenti scontri con frange violente ed estremiste degli ultras del calcio. I drammatici fatti si consumarono proprio fuori dal Massimino di Catania, là dove in seguito è stata posizionata la targa commemorativa che riporta il suo nome, apposta dietro lo stadio in ricordo del suo sacrificio e dei fatti accaduti in quella partita.

