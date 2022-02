Capaci, si sente male durante una partita di calcio a 5, operato alla testa: è gravissimo

Si è accasciato in campo durante la partita ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia. Nicola Basile, il giocatore dell’Avis Capaci, squadra che milita nel campionato di serie D di calcio a 5 durante la partita contro il Palermo Futsal Club, al ventottesimo minuto ha avvertito un malore e si è accasciato a terra. Immediato l'intervento dei compagni e dei medici della squadra avversaria che lo hanno soccorso e con un’ambulanza è stato poi trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nicola è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa e si trova in prognosi riservata. L’Avis Capaci, attraverso un messaggio su Facebook, ha reso noto che «I medici hanno comunicato che dovranno aspettare qualche giorno per capire se l’intervento è riuscito e se ci sono danni cerebrali».

La sera dopo il malore, la sua società aveva reso nota la notizia, pubblicando sui social un messaggio di vicinanza: "Siamo tutti con te!! Adesso batti il calcio di rigore più importante della tua vita... Forza Nico.. Forza bomber... La tua famiglia Avis è vicino a te... Vinciamo assieme!!". "La società - scrivono in un altro post - ringrazia di vero cuore il Palermo Futsal Club per il tempestivo soccorso prestato al nostro ragazzo. Grazie in fondo questo sport diventa più bello con questi gesti!!"

