Sommergibile nel sud della Sicilia: zona “dichiarata pericolosa”

Si concluderanno questa sera, alle 23.59, le operazioni di un sommergibile in immersione. Da ormai sei giorni, infatti, il mezzo solca le acque a sud della Sicilia, in un’area tra le Capitanerie di Pozzallo, Siracusa, Gela e Porto Empedocle.

Lo ha comunicato il Capitano di Fregata (CP), Donato Zito, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo, che ha emesso un “bando di pericolosità” in vigore da una settimana.

Non sono specificati i motivi, ma l’immersione è iniziata alla mezzanotte di martedì 8 e la zona di mare interessata dalla presenza del sommergibile è stata “dichiarata pericolosa”.

Nessun particolare divieto ma l’avviso è chiaro: “La navigazione dovrà svolgersi con la massima cautela e tutte le unità in transito prestino la massima attenzione al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività”.

Non è stato spiegato se si tratta di un’esercitazione o di un’operazione di particolare rilevanza, ma solo che si sta procedendo a un’attività necessaria per assicurare la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare.

