Anche M5S e Pd contro Musumeci: "Voteremo mozione sfiducia di De Luca"

Se il movimento di Cateno De Luca presenterà una mozione di sfiducia parlamentare al presidente della Regione, Nello Musumeci, M5S e Pd la voteranno. «Una nuova mozione di sfiducia a Musumeci? Il M5S non potrebbe che votare a favore. Già in passato il M5S ha promosso e votato un atto del genere contro il presidente della Regione, che, a più riprese e praticamente in tutti i settori, ha confermato la sua inadeguatezza a rimanere a palazzo d’Orleans. Prima va a casa Musumeci, prima i siciliani cominceranno a respirare», afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Nuccio Di Paola. Il Pd, invece, preferisce «battere sul campo» il presidente della Regione, augurandosi che quest’ultimo si ricandidi. «Detto questo, a scanso di equivoci, quando e se una mozione di sfiducia dovesse approdare in Aula certamente il PD voterà a favore», ha assicurato il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

Sicilia Vera ha annunciato che presenterà la mozione di sfiducia.

© Riproduzione riservata