Scommesse illegali, sequestri e denunce a Catania: nel mirino un punto gioco a distanza

I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Palermo hanno effettuato un controllo presso un punto gioco di Catania regolarmente autorizzato per l’esercizio del gioco a distanza. Tuttavia, nel corso della verifica è stata scoperta un’attività illecita di scommesse in quanto era possibile effettuare giocate inferiori a due euro e per eventi sportivi diversi da quelli previsti nel palinsesto ufficiale Adm, tramite alcuni bookmaker esteri privi delle autorizzazioni; inoltre, i tagliandi di gioco non riportavano le avvertenze obbligatorie inerenti al rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro. I personal computer utilizzati per le scommesse sono stati sequestrati e al gestore, denunciato, è stata comminata una sanzione amministrativa per un importo superiore ai 50 mila euro. Rimane da quantificare l’Imposta Unica sulle scommesse non versata all’Erario, oltre alle sanzioni e agli interessi.

© Riproduzione riservata