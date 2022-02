Nave con 247 migranti davanti Sicilia, chiedono di sbarcare. "In Libia solo orrore"

I 247 migranti a bordo della 'Ocean Viking' di Sos Mediterranee si trovano ancora davanti alla Sicilia, a circa 20 miglia da Portopalo di Capo passero, in attesa di un porto sicuro per sbarcare, dopo le quattro richieste inviate alle autorità marittime competenti. Alcune persone hanno raccontato al team della ong di avere «rischiato la vita per fuggire dalla Libia».

Una sedicenne ha riferito: «Ho lasciato il mio Paese con mia sorella che è poi rimasta in Sudan, mi ha dato il suo anello per proteggermi. Ho passato sei mesi in prigione in Libia. Dopo aver visto cosa fanno alle donne e avere sentito le loro urla, sono sollevata dal fatto che non sia venuta con me». Terribile anche il racconto di Amath, 19 anni: «Sono partito dieci anni fa per cercare lavoro in Libia. Sono andato in prigione dieci volte. Ogni volta le guardie mi picchiavano e quando cercavo di scappare mi sparavano a una gamba. Ho cicatrici su tutta la schiena e bruciature».

