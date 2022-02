Resti umani preistorici ritrovati in una grotta della Pillirina a Siracusa

Resti umani che facevano parte di un’antica sepoltura preistorica in una grotta alla Pillirina, zona balneare a quindici chilometri da Siracusa. Li hanno ritrovati i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che durante una passeggiata era entrato nella grotta e aveva notato una calotta cranica, due conchiglie e altri presunti minuscoli frammenti di cranio. E' stato consultato un archeologo, che ha confermato non potersi escludere si tratti di resti umani. I carabinieri della sezione Tutela patrimonio culturale e un antropologo della Soprintendenza di Siracusa hanno prelevato il materiale per effettuare indagini più approfondite.

