Preallerta gialla del Dipartimento regionale siciliano di protezione civile, appena diramata per le province di Ragusa, Siracusa e Messina. Le province saranno spazzate da forte vento da Nord. Nella serata di ieri proprio per le condizioni di vento e aridità del terreno, si è sviluppato un vasto incendio a San Basilio di Galati Mamertino nel Messinese. Controllate dai vigili del fuoco, le fiamme non hanno interessato il centro abitato.

