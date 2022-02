Coronavirus in Sicilia: 5.795 nuovi casi e 29 vittime. Tasso di positività al 17,3%

I DATI

L’isola è al quarto posto per contagi. I guariti sono 4.626. Sono 1.254 i ricoverati, mentre 85 in in terapia intensiva: -9 rispetto a ieri