Covid: in Sicilia curva contagi in calo da tre settimane

Per la terza settimana consecutiva si assiste ad un trend in diminuzione. L’incidenza di nuovi casi è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19/100 mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211), Messina (996), Caltanissetta (810) e Ragusa (807). Ieri la regione aveva fatto registrare 5.272 nuovi positivi e 38 morti, con un tasso di positività del 14,1%.

In base al bollettino settimanale, le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100 mila) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100 mila).

