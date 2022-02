Mafia, azienda confiscata al clan Santapaola-Ercolano assegnata ad una cooperativa

Una storia a lieto fine, come non sempre è accaduto in passato nel mondo delle aziende confiscate alla mafia. E’ quella della Geotrans di Catania, il colosso siciliano dei trasporti su gomma appartenuta al clan Santapaola-Ercolano, che venne sequestrata nel 2014 e confiscata definitivamente nel 2019. Da ieri pomeriggio, con la firma dal notaio dell’atto di assegnazione, l’azienda di proprietà dell’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è gestita dalla Geotrans Coop, la cooperativa costituita dagli ex dipendenti della società un tempo appartenuta a "cosa nostra".

