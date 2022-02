Milazzo, i dipendenti Sicem senza stipendi sono pronti a proteste eclatanti

Resta nel pantano la situazione della Sicem. E non si vede uno spiraglio per il pagamento delle spettanze ai lavoratori. L’ipotesi che fosse la Raffineria a procedere, così come avevano richiesto nei giorni scorsi i sindacati, è saltata in quanto la storica azienda dell’indotto continua a non concedere la delega all’industria petrolifera per poter pagare gli arretrati ai dipendenti che attendono cinque mesi di stipendi. In questo mese di febbraio nulla è avvenuto nonostante le pressioni dei lavoratori e la disponibilità di Ram. La chiusura di ogni rapporto di committenza con la Raffineria, che anzi ha un contenzioso aperto con la società milazzese rende assai complicato il futuro di una delle ditte storiche dell’indotto. E ora le maestranze, che si sentono sempre più sole, abbandonati da tutti e non solo dall’azienda sono pronte ad una nuova protesta eclatante.

