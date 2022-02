Catania, al "Garibaldi" impiantato un pacemaker senza fili «leadless»

È stato effettuato a Catania, presso la Divisione di Cardiologia dell'ospedale Garibaldi centro, diretta dal dott. Salvatore Felis, un intervento dall'altissimo valore scientifico.

È stato impiantato, infatti, in un soggetto affetto da cardiomiopatia ischemica cronica, in trattamento dialitico ed in terapia immunosoppressiva cronica (già sottoposto a trapianto di cuore), un pacemaker senza fili «leadless» in grado di garantire sincronia atrioventricolare (AV) e di ridurre al minimo, o annullare totalmente, il rischio di infezioni.

Ad eseguire l'intervento salvavita è stato il dott. Giuseppe Calvagna, cardiologo interventista, molto stimato per la sua grande professionalità in tutto il territorio nazionale. Calvagna, da circa un anno presta la sua opera all'interno del nosocomio etneo, dopo essere stato per tanti anni un vero e proprio punto di riferimento all'ospedale «San Vincenzo di Taormina», in particolar modo nella risoluzione delle complicanze meccaniche ed infettive legate ai cateteri e alla «tasca», luogo dove si alloggiano i pacemaker transvenosi tradizionali. In sala, il dott. Calvagna è stato coadiuvato dal dott. Giuseppe Arcidiacono e dal dott. Domingo Castelli.

Il pacemaker leadless, proprio per la sua struttura senza fili, consente di eliminare ogni complicanza derivante da possibili infezioni o altri tipi di complicanze meccaniche.

L'investimento nelle alte professionalità umane e l'acquisto di materiale tecnologico avanzatissimo costituiscono i veri esempi di buona sanità in Sicilia. Si tratta, infatti, del primo intervento di questa natura in Italia e del secondo a livello mondiale.

