Coronavirus in Sicilia, oltre 3mila nuovi casi e 29 morti. A Messina più di 800

Sono 3.358 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 3.480), a fronte di 30.373 tamponi effettuati, su un totale di 10.758.477 da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 29 decessi (ieri 16) che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 9.424. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 229.839 (-1.325) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1046, di cui 77 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 228.716 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 540.517 (+5.649). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 1154, Catania 678, Messina 805, Siracusa 406, Ragusa 317, Trapani 306, Agrigento 364, Caltanissetta 203 e Enna 120.

La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: uno il 26/02/2022 - undici il 25/02/2022 - nove il 24/02/2022 - due il 23/02/2022 - due IL 22/02/2022 - uno il 04/02/2022 - uno il 03/02/2022 - uno il 20/01/2022 - uno il 16/01/2022; inoltre dei casi confermati comunicati in data odierna, 995 sono relativi a giorni precedenti al 25/02/2022.

