Covid a Messina e provincia: 10 decessi nel fine settimana, in calo i positivi. I dati dell'ufficio commissariale

L'ufficio commissariale ha reso noto solo oggi il dato complessino dei decessi in provincia di Messina negli ultimi tre giorni. Dal 25 febbraio il totale è di 10 persone decedute. 5 il del 25/2; 3 del 26/2; 1 del 27/2; 1 di oggi

Gli attuali positivi a Messina e provincia restano sotto la soglia dei 9 mila: precisamente sono 8.594, mentre 705 sono i casi giornalieri. Questi i dati forniti dall’ufficio per l'emergenza Covid di Messina: in città, invece, sono 3.219 gli attuali positivi e 262 i casi in un giorno. Solo 10 le persone ricoverate in terapia intensiva Tra Policlinico (7) e Papardo (3)

