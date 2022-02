Diciottenne morta a Palermo in un incidente, altri due giovani in codice rosso

Un’altra giovane vita spezzata in un incidente stradale, l’ennesimo maledetto impatto al termine di un sabato notte in giro per locali. Carlotta Rosano di 18 anni è rimasta uccisa ieri mattina intorno alle 7 in viale del Fante, dove la Fiat 600 guidata da un’amica si è schiantata contro un muro all’altezza del varco di via Case Rocca, diventando una mortale trappola di lamiere. La ragazza, che abitava nel vicino quartiere di San Lorenzo, stava per fare rientro a casa ma un tragico destino l’ha falciata. Nel violento impatto, Carlotta Rosano, seduta sul sedile anteriore destro, ha riportato traumi profondi che non le hanno dato scampo.

La giovane alla guida, che ha 22 anni, e gli altri due amici che si trovavano a bordo dell’utilitaria, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti. Sono stati trasportati con le ambulanze a Villa Sofia: due in codice rosso, la terza in condizioni meno serie. Con il passare delle ore il quadro clinico è decisamente migliorato e i giovani sono stati dichiarati fuori pericolo.

Sul tragico incidente di ieri mattina, mentre sulla città soffiava un vento freddo e pioveva, sono in corso le indagini. A coordinarle gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che ieri mattina si sono precipitati in viale del Fante per dare una mano ai soccorritori e compiere i rilievi. I vigili sono andati anche alla ricerca delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza installati nella zona per ottenere elementi utili alla ricostruzione della dinamica.

Non è chiaro perché la giovane alla guida abbia perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi, se per una manovra errata, un colpo di sonno o un guasto improvviso. E non si esclude che sulla scena possa essere stato presente un veicolo che potrebbe essere stato d’intralcio alla guidatrice. Saranno le indagini a stabilirlo.

Ieri mattina in viale del Fante sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato il personale del 118 a estrarre i ragazzi dall’abitacolo per la corsa verso l’ospedale. Dove si sono riuniti parenti e amici dei giovani, radunati in lacrime sotto un tendone dell’area di emergenza. Scene di dolore e di rabbia a Villa Sofia, dove è stata trasferita anche la salma della vittima.

Carlotta Rosano era una ragazza molto ben voluta. Frequentava un corso di formazione professionale all’Euroform e nel tempo libero amava uscire con gli amici e divertirsi, come tutti i ragazzi della sua età. Ieri attorno ai suoi parenti si sono stretti decine di giovani, pronti a manifestare affetto e solidarietà in un momento tanto tragico.

