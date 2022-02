Guerra in Ucraina, Musumeci: "La Sicilia è pronta a ospitare i profughi"

«La Sicilia, culla di accoglienza e integrazione, con la generosità di sempre, è pronta a ospitare i profughi ucraini costretti a lasciare ogni cosa per fuggire dal conflitto in corso ai confini dell’Europa», lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

«Coopereremo con le nove prefetture dell’Isola per fornire collaborazione e coordinare gli aspetti logistici, assieme alla Protezione civile regionale, per la distribuzione di farmaci e di ogni genere di prima necessità e perché i profughi possano avere tutta l’assistenza di cui necessitano. Con l’auspicio che - ha concluso - al più presto, quanto sta accadendo in Ucraina abbia soluzione positiva e pacifica».

