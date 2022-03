Elena Pastux e le due figlie lontano dall'inferno delle bombe: finalmente a Palermo

Fuori dall’incubo, ora la guerra è solo nei loro occhi e nei loro cuori. L’aereo che ha riportato a Palermo l’ucraina Elena Pastux e le figlie Elisa, 8 anni, disabile in carrozzina, e la sorella Litiia di 23 anni è atterrato ieri all’aeroporto Falcone Borsellino. Il volo della Ryanair è partito dalle 15.15 da Cracovia ed è arrivato allo scalo di Punta Raisi con quindici minuti di anticipo. Ad attendere la donna e le due figlie fuggite dalla guerra c’erano i giornalisti e operatori e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

«Il mio primo pensiero va ai miei compatrioti ucraini che sono in guerra e si trovano sotto le bombe – ha detto la donna, visibilmente emozionata –. È stata un’esperienza terribile. Abbiamo passato diversi giorni nei rifugi insieme a tanti altri concittadini di Kiev senza sapere cosa fare. Giornate intere davanti alla televisione. Poi per fortuna un tedesco ha preso sua moglie e mi ha portato con se insieme alle mie figlie. Abbiamo viaggiato giornate intere, fermandoci solo quando c’era l’allarme anti aereo».

Elena Pastux insieme alle figlie è arrivata all’aeroporto di Palermo insieme alla figlia Elisa, una bimba disabile di 8 anni costretta in carrozzina, e alla primogenita Littia, di 23. Un viaggio incredibile in fuga dalla guerra e dalle bombe. «Abbiamo sentito le bombe cadere vicino al nostro appartamento a Kiev. Gli alimenti per mia figlia, che ha gravi problemi all’intestino, scarseggiavano. Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per farmi tornare a Palermo – aggiunge Elena –. In Ucraina la situazione è davvero tragica. Sono davvero in pena per quanti sono rimasti lì, ad iniziare dai miei parenti. Il nostro viaggio, la nostra fuga è stata terribile. In diversi momenti abbiamo avuto paura e temevamo di essere uccisi. Per fortuna in tanti si sono mobilitati per riportare me ed Elisa a Palermo».

Il racconto prosegue: «È la fine di incubo, ma in Ucraina la situazione è troppo grave. Lì ammazzano bambini. Le mamme e i bambini stanno nei rifugi antiaerei senza medicine senza cibo. È tutto chiuso. E i bambini muoiono». La donna, in lacrime, parla con il cuore in gola: «Io mi sento come un topo che è scappato. L’ho fatto per mia figlia. Io sarei rimasta e avrei dato il mio contributo ad aiutare quanti soffrono in questa guerra – aggiunge –. Abbiamo viaggiato 5 giorni. Un tedesco ci ha portato da Kiev fino alla frontiera polacca. Arrivati alla frontiera ci hanno messo in ospedale per riposare. Poi alcuni volontari ucraini hanno fatto passare me e la bambina dalla frontiera senza aspettare il turno. I russi ammazzano la nostra gente. L’Ucraina ha bisogna di aiuto, l’Europa ci deve aiutare». Intanto non si ferma la macchina della solidarietà. La Sicilia si è mobilitata a tutti i livelli. Due comuni del Belice e Calatafimi Segesta hanno offerto quasi 200 alloggi popolari per i profughi dall’Ucraina. «Evitiamo che altro sangue possa essere versato sulla terra - ha scritto al governo nazionale e alla presidenza della Repubblica il presidente dell’Iacp di Trapani, Vincenzo Scontrino - riconosciamo la giusta sacralità degli stranieri così come spesso ci ricordava Ludovico Corrao, è per noi d’obbligo rispondere alla tragedia umana di questi giorni offrendo accoglienza, rifugio e riparo alle donne, ai bambini, agli uomini del popolo ucraino... È forte la speranza che questa guerra possa presto finire, ma dobbiamo intanto muoverci per accogliere chi in queste ore drammatiche sta lasciando il proprio Paese». «Offriamo dunque a questi nostri concittadini del Mondo che arrivano dall’Ucraina - prosegue - le nostre case. Nei Comuni di Calatafimi Segesta, Salaparuta e Poggioreale, questo Iacp possiede un patrimonio abitativo disponibile ad essere utilizzato, a fronte dell’assenza di istanze di assegnazione da parte dei residenti. Facciamo in modo che le 66 case disponibili a Calatafimi Segesta, le 69 abitazioni presenti a Poggioreale e i 60 alloggi presenti a Salaparuta, terra belicina – conclude - possano essere recuperate e rese disponibili ad accogliere chi dall’Ucraina sta fuggendo via».

