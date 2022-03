Messina, edilizia scolastica: il Comune avvia le procedure per i bandi del Pnrr. Richiesti quasi tre milioni

Avviata dalla struttura commissariale che regge il Comune di Messina dal 23 febbraio scorso una serie di iniziative istituzionali finalizzate alla partecipazione ai bandi PNRR per l’edilizia scolastica riguardanti scuole e palestre.

Il Commissario Straordinario Leonardo Santoro ha condiviso e sottoscritto le istanze che Palazzo Zanca ha proposto, a valere sugli avvisi nell’ambito del PNRR. Pertanto, sono state redatte le schede progettuali per la partecipazione agli avvisi, a valere sui fondi PNRR, che il Ministero per l’Istruzione ha emanato e necessarie alla realizzazione o all’adeguamento di scuole dell’infanzia e palestre, degli istituti di competenza del Comune di Messina.

Per le palestre sono state approntate proposte progettuali per il numero massimo di istanze attivabili, cioè quattro, ed in numero di due, per quelle relative alle scuole dell’infanzia.

Gli istituti interessati

La scadenza della presentazione dei suddetti progetti era prevista per ieri, lunedì 28, alle ore 15.

Si prevede la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza delle palestre degli istituti scolastici “Albino Luciani” (I.C. Abino Luciani), Fondo Fucile e “Santa Lucia Sopra Contesse” (I.C. Catalfamo), la riqualificazione degli spazi esterni della scuola “Evemero da Messina” (I.C. Evemero da Messina Ganzirri), la demolizione e la ricostruzione della palestra della scuola “Ettore Castronovo” (I.C. Abino Luciani Bordonaro). Complessivamente i lavori per gli impianti sportivi raggiungono una spesa complessiva di circa 1 milione e 700 mila euro.

Quasi un milione di euro, invece, è stato richiesto per l’adeguamento sismico e la riqualificazione funzionale delle scuole dell’infanzia “San Nicola” (I.C. Abino Luciani San Filippo Superiore) e “San Giacomo Apostolo” (I.C. La Pira-Gentiluomo Camaro Superiore).

Tali iniziative consentono di portare in attuazione, per gli edifici che rispondono ai criteri di finanziamento del bando, interventi di competenza del Comune di Messina volti a dotare le istituzioni scolastiche di idonee infrastrutture di servizio utili a migliorare l’offerta didattica e, nel contempo, mettere in sicurezza sismica le strutture e gli impianti degli edifici coinvolti.

