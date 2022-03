Droga e armi clandestine allo Zen di Palermo, 4 arresti. In manette anche un corriere col sussidio

Corriere della droga col sussidio di Stato. Sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo 4,2 chili di cocaina nascosti in un’auto sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo di via Emiro Giafar, in direzione Palermo. La pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha ispezionato il mezzo, trovando, grazie al fiuto del cane antidroga F-Mia del Gruppo Pronto impiego di Palermo diversi panetti in un doppiofondo, con apertura meccanica, ricavato all’interno del cruscotto. Lo stupefacente avrebbe fruttato al dettaglio oltre 360 mila euro. Il corriere è stato condotto nel carcere di Pagliarelli. L’uomo è risultato percettore del reddito di cittadinanza che gli verrà immediatamente sospeso.

Blitz allo Zen

È di 4 persone arrestate, con il sequestro di un’arma clandestina e 100 grammi di droga e 500 euro, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel quartiere Zen dai carabinieri a Palermo. I militari della stazione Carabinieri e del nucleo radiomobile sono stati impegnati in una serie di servizi al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Nel corso delle attività un giovane di 20 anni, Daniele Di Masi, è stato arrestato dai militari della stazione San Filippo Neri; nascondeva in casa una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa, 60 dosi circa di cocaina, hashish e marijuana e 500 euro. La pistola è stata inviata al Ris dei carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se sia stata impiegata per la commissione di altri delitti.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno invece bloccato tre giovani che sono stati sorpresi in possesso di oltre 50 grammi di droga, nascosti nell’auto su cui viaggiavano. I tre sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. La droga sequestrata verrà analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo. Nel corso delle attività di controllo su strada sono state identificate 106 persone, sottoposti a controllo 71 automezzi ed elevate varie sanzioni per violazioni al codice della strada.

