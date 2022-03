Marsala: esplode bombola del gas, morta una donna e 4 feriti

Una donna di 89 anni è morta a Marsala in seguito all’esplosione di una bombola di gas. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone: due tecnici in gravi condizioni, trasportati in un nosocomio a Palermo; e due familiari della donna, ricoverati a Marsala. Sul luogo è intervenuto il personale dei vigili del fuoco e della polizia. Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri di Trapani, l’incidente sarebbe avvenuto in seguito all’intervento di due tecnici, contattati per il malfunzionamento di una stufa catalitica

