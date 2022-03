Morta a 45 anni l'imprenditrice Monia Rizzuto: la vita dedicata alla moda

Grande dolore a Palermo per la morte della nota imprenditrice Monia Rizzuto, molto conosciuta nel mondo della moda. Morta a 45 anni per un male che l'ha portata via in pochi mesi. La donna, con i fratelli Roberto e Massimo, gestiva i negozi Trench di via Gaetano Data e corso Finocchiaro Aprile. Nella moda da sempre lavorava da sempre prima con il marchio "Il Mostro" e poi con l'altra "creatura": Trench.

Tantissimi i messaggi sui social. "Non sapevi ancora cosa la vita avrebbe avuto in servo per te da lì a oggi, ma hai mantenuto la tua porola. Hai combattuto sino all'ultimo respiro. Mi dicesti :- sono una "Rizzuto" devo dargli onore a mio padre che ha superato mille intemperie. La tua forza è stata d'esempio x tutti noi. Ti continuo a scrivere mentre le lacrime scendono incontrollate, e immagino cosa mi diresti adesso..." scrive Elena Rizzuto. "È così che ti ricorderò dolcissima Monia Rizzuto , con il tuo accogliente sorriso, questa notizia mi ha addolorato molto, fiera di averti incontrata nel mio cammino, riposa in pace anima bella, sei andata via troppo presto e resterai per sempre nei ricordi di chi ti ha conosciuto" ha aggiunto Valentina Geraci.

La donna aveva scoperto di essere malata da pochissimo. A gennaio i primi sintomi, poi l'intervento e nel giro di poco più di due mesi la fine.

