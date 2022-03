Incidente mortale, intorno all’una di notte, a Palermo. La vittima è un giovane automobilista, Agostino Corrao, di 21 anni, che si è schiantato, alla guida di una Fiat Punto, contro un palo della linea del tram in largo Mauro De Mauro, nel quartiere Borgo Nuovo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Indagini sono in corso per accertare le cause del sinistro.

