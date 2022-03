Omicidio a Palermo, uomo di 47 anni ucciso con tre colpi alla testa a Brancaccio

Un uomo di 47 anni, Natale Caravello, è stato ucciso a colpi di pistola, questa sera, in via Matera, nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo. E’ stata una esecuzione in piena regola: tre colpi di pistola alla testa. Inizialmente sembrava che avesse avuto un malore e si fosse procurato delle ferite cadendo, solo in un secondo momento si è compreso che era morto e si era trattato di un omicidio. L’arma usata sarebbe una calibro 22. Sul posto ci sono decine di persone. La madre della vittima, accorsa sul luogo del delitto, si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La vittima era molto conosciuta, diversi abitanti della strada sono affacciati al balcone e piangono disperati. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata