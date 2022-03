Omicidio a Palermo, uomo di 47 anni ucciso con tre colpi di pistola alla testa. C'è un sospettato

Un uomo di 47 anni, Natale Caravello, è stato ucciso a colpi di pistola, questa sera, in via Matera, nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo. E’ stata una esecuzione in piena regola: tre colpi di pistola alla testa. Inizialmente sembrava che avesse avuto un malore e si fosse procurato delle ferite cadendo, solo in un secondo momento si è compreso che era morto e si era trattato di un omicidio. L’arma usata sarebbe una calibro 22. Sul posto ci sono decine di persone. La madre della vittima, accorsa sul luogo del delitto, si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La vittima era molto conosciuta, diversi abitanti della strada sono affacciati al balcone e piangono disperati. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi.

Secondo i primi accertamenti Natale Caravello, il 47enne ucciso nel quartiere Brancaccio, a Palermo, avrebbe una serie di precedenti per furti e rapine. Tra i colpi messi a segno quello in un negozio di abbigliamento nel centro di Palermo, la notte del 23 marzo del 2009, quando con una banda di complici, col volto coperto da maschere di carnevale, portò via merce per 500mila euro. La vittima avrebbe anche partecipato a diverse rapine di banche nel milanese per le quali è stato arrestato nel 2014.

C'è un sospettato per l’omicidio. L’uomo è negli uffici della Squadra Mobile e viene interrogato dalla polizia. Secondo quanto si apprende, dietro all’omicidio ci sarebbe una lite scoppiata per motivi sentimentali.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata