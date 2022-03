Una donna è caduta dentro una tomba gentilizia al cimitero dei Rotoli a Palermo. Stava pulendo la sepoltura e cambiando i fiori quando ha messo il piede sulla lapide in marmo che è andata in frantumi. La donna è finita all'interno del loculo facendo un volo di circa sette metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per trasportarla al pronto soccorso di Villa Sofia.

