Tangente proposta all'assessore Messina in cambio di spettacoli, musicista arrestata a Palermo

La mazzetta viaggia su Telegram. Marianna Musotto, musicista di 36 anni, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo per istigazione alla corruzione. La donna, posta ai domiciliari sulla base del provvedimento emesso dal gip, nell’aprile del 2021 avrebbe inviato un messaggio via social, attraverso Telegram, a un funzionario dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, con il quale offriva, per conto di terzi non meglio identificati, la somma di 50 mila euro per l’approvazione di un progetto artistico (del valore complessivo di quasi mezzo milione) per la realizzazione di un tour di concerti musicali da svolgere presso i più importanti parchi archeologici della Sicilia.

I fatti risalgono all’aprile del 2021

Fu allora che un’intermediaria contattò il capo segreteria particolare di Manlio Messina, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo, proponendo un progetto per un evento importante, che prevedeva una sponsorizzazione della Regione per 500mila euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che nei mesi scorsi hanno effettuato alcune perquisizioni e sequestrato telefonini e computer. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis.

L'assessore Messina, naturale denunciare

Secondo le indagini, la Musotto avrebbe proposto verbalmente una tangente da 50mila euro per «finanziare il partito» o «metterli in tasca». Ma il capo della segreteria particolare Raoul Russo e l’assessore Manlio Messina rifiutarono la tangente.

L’intermediaria cercò allora di essere più persuasiva utilizzando una chat a tempo 'coperta' da autodistruzione, nella quale i messaggi durano appena qualche secondo, ma non fece i conti con il fatto che l’assessore aveva pianificato una strategia per registrare tutti i messaggi. «I carabinieri si sono stupiti quando abbiamo deciso di denunciare tutto, spiegandoci che nella maggior parte dei casi i tentativi di corruzione o le corruzioni emergono da intercettazioni. Per noi la denuncia è stata normale e poi quando le pressioni sono così evidenti non si può non denunciare», dichiarò Raoul Russo, capo della segreteria particolare dell’assessore, commentando la tentata corruzione.

© Riproduzione riservata