Femminicidio a Siracusa, donna accoltellata alla gola: interrogatorio notturno per il marito

Interrogato per tutta la notte il marito della donna di 45 anni, originaria del Marocco, uccisa con una coltellata nella tarda serata di ieri nella sua abitazione, a Lentini. Il consorte, di nazionalità italiana, si trova negli uffici del commissariato di polizia di Lentini per chiarire la sua posizione e rispondere alle domande dei dirigenti di polizia e del pm della procura di Siracusa, Gaetano Bono, che coordina le indagini. Negli uffici del commissariato di polizia di Lentini ci sono anche i parenti, conoscenti e amici della coppia per sapere se, di recente, marito e moglie avessero avuto dei contrasti o se erano frequenti delle liti. Da quanto emerso dall’ispezione cadaverica sulla salma della donna, la ferita mortale è stata inflitta all’altezza della gola. Il marito, nel chiamare i soccorsi, avrebbe riferito di un incidente, forse un suicidio ma questa ricostruzione non è ritenuta credibile dalla polizia di Lentini e dalla Squadra mobile di Siracusa che ritengono ipotizzabile una lite della coppia sfociata in tragedia.

