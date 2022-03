Mafia, politica e massoneria deviata nell'Agrigentino: chieste 10 condanne

La condanna degli otto imputati condannati in primo grado e dei due assolti: sono le richieste del sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligmo, al processo di appello scaturito dalla doppia inchiesta «Halycon-Assedio» che ha delineato un intreccio di mafia, politica e massoneria deviata nell’Agrigentino. In primo grado, il primo giugno dell’anno scorso, il gup di Palermo decise 8 condanne e 3 assoluzioni. La pena più alta (20 anni di reclusione) fu inflitta ad Angelo Occhipinti, 66 anni, già condannato per mafia ed estorsione, ritenuto il nuovo capo della famiglia di Licata; dodici anni a Raimondo Semprevivo, 48 anni, imprenditore edile, condannato con l’accusa di essere il braccio destro del boss. Quest’ultimo era accusato, oltre che di associazione mafiosa, anche di un episodio di tentata estorsione in concorso con lo stesso Occhipinti.

