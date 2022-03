Femminicidio Petrolito a Siracusa, definitiva la condanna a 30 anni per il compagno

I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza di condanna della Corte di Appello di Catania a 30 anni di reclusione per omicidio nei confronti di Paolo Cugno, operaio, 30 anni, di Canicattini Bagni (Siracusa). L’uomo è ritenuto responsabile del delitto della compagna, Laura Petrolito, 20 anni, uccisa il 17 marzo del 2017 in un appezzamento di terreno in contrada Tradituso, a Canicattini Bagni, di proprietà della famiglia dell’imputato.

La donna più volte si era lamentata del comportamento del compagno, da cui aveva avuto un figlio. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della Procura di Siracusa e dei carabinieri, qualche ora prima della tragedia la coppia decise di uscire da sola, senza il bambino, per un chiarimento ma intorno alle 22 si consumò la tragedia. Cugno, dopo aver prima minacciato la compagna, si impossessò di un coltello, conservato in un capanno del fondo agricolo per colpirla ed ucciderla per poi gettare il cadavere in fondo ad un pozzo. La difesa aveva puntato sull'infermità mentale del giovane, ma per i giudici l’operaio è sano di mente.

