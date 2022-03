Scontro auto-camion a Favara: morto il 20enne Antonio Restivo

Antonio Restivo, 20 anni, è morto in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale di Favara (Agrigento).

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, una Fiat Grande Punto, condotta dal giovane, è finita – per cause ancora da accertare - contro un camion che era posteggiato. Sul posto, scattato l’allarme, sono arrivati una autoambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. In volo da Caltanissetta si è levato l’elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare però per il ventenne.

