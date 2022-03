Milazzo, il Comune interviene in via Ventimiglia. Ma l'antico palazzo è sempre a rischio

Intervento di manutenzione straordinaria di via Ventimiglia. Ad attuarlo il Comune che ha deciso di sistemare la caratteristica stradina da sempre abbandonata nonostante le proteste dei residenti che sollecitano anche interventi per fronteggiare la situazione di pericolosità delle pareti perimetrali di quel che resta di Palazzo Ventimiglia. Il bene è privato e quindi occorre costringere i proprietari ad intervenire. Tra l’altro esistono delle relazioni dei vigili del fuoco che segnalano la pericolosità ed il rischio di crolli con conseguenze per la pubblica incolumità. Il Comune ha deciso anche di operare la bonifica di spazi verdi privati trasformati in discarica imputando le spese ai proprietari. La via Scopari, assieme ad altre stradine di Vaccarella e Santa Maria Maggiore era stata inserita – circa 8 anni fa – in un progetto di riqualificazione urbana attraverso il Contratto di quartiere 2, con fondi messi a disposizione del ministero delle Infrastrutture. Ma al termine dell’istruttoria il progetto non fu inserito tra le opere finanziate.

© Riproduzione riservata