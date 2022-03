Sequestrati oltre 140kg di pesce in un'azienda ittica di Trapani

I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato alimenti in cattivo stato di conservazione in un’azienda di Trapani. Il titolare è stato denunciato. I militari nel corso dei controlli nell’azienda di conserve ittiche si sono avvalsa del supporto del personale del locale dipartimento di prevenzione veterinario dell’Asp. Sono stati sequestrati 143 chili di pescato di vario tipo in cattivo stato di conservazione, trovati a temperatura ambiente e confezioni su cui c'erano etichette riportanti un marchio «Ce» inesistente e sulle quali risultava modificata la data di scadenza. Durante i controlli i militari hanno anche trovato nella stessa struttura altri 1.125 chili di legumi e frutta secca senza la documentazione sulla tracciabilità e provenienza del prodotto. Disposto anche il sequestro del locale.

© Riproduzione riservata