Un poliziotto di 34 anni, originario di Reggio Emilia, in servizio alla stradale di Agrigento, è morto in un incidente stradale in contrada Vincenzella, nei pressi di Porto Empedocle. La vittima si chiama Angelo Melluso. Viaggiava in sella a una moto Royal Enfield che è andata a schiantarsi contro un cordolo di cemento. Sul posto è arrivata un’ambulanza, ma è deceduto poco dopo.

© Riproduzione riservata