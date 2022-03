Sicilia, segnali decisi verso il rilancio del settore termale: avviato iter per legge ad hoc

A pochi mesi dall'incontro su “Il termalismo in Sicilia, parliamone e facciamo rete”, organizzato dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Cefpas, al Palazzo Riso di Palermo, si formalizza l’obiettivo di dotare la Regione di strumenti normativi innovativi ed adeguati. Il Parlamento regionale siciliano ha avviato l’iter per la riforma della Legge sul settore termale, un intervento improcrastinabile che Ancot nelle persone del presidente Franca Roso e vice presidente Agata Di Blasi, ha sostenuto e sollecitato alla Regione stessa.

Lo scopo dell'iniziativa

Lo scopo della riforma nasce dall’esigenza di mettere ordine all’interno dì un comparto termale, troppo a lungo fortemente penalizzato, gettando le basi per un suo effettivo e concreto sviluppo. Piena soddisfazione, dunque, da parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni Termali, per la concreta attività intrapresa dalla Regione, volta al rilancio e allo sviluppo del Termalismo in Sicilia. Importante è l’impegno della Regione Siciliana a provvedere alla sua salvaguardia, tutela, mappatura, monitoraggio e valorizzazione.

Una nuova disciplina

L’introduzione di una nuova disciplina che regola il settore, non solo colma un notevole ritardo rispetto ad altre regioni che, da tempo, si sono dotate di leggi regionali che disciplinano l'utilizzo delle acque termali nel proprio territorio, ma diventa uno strumento di pianificazione e sviluppo economico e sociale. Strumenti normativi certi, innovativi ed adeguati, rappresentano condizione essenziale per poter predisporre iniziative di rilancio e di sviluppo funzionale, valorizzando l'intero settore, tutelando l'assetto ambientale e incentivando la promozione turistica, con rilevante impatto sociale ed economico dei nostri territori.

Il contributo di Ancot

Ancot, parte attiva nel lavoro che la Regione Siciliana sta portando avanti, continuerà a dare il proprio supporto ed il proprio contributo in merito alla attuanda riforma del settore termale, con la consapevolezza dì quanto questo intervento normativo sia importante per l’effettivo sviluppo dell’intero comparto termale.

© Riproduzione riservata