Giornata della memoria per il terremoto di Messina, Ars approva articolato ddl

L’Ars ha approvato l’articolato del disegno di legge che istituisce la giornata della memoria per ricordare le vittime del terremoto di Messina del 1908: si celebrerà ogni 28 dicembre; manca il voto finale. Avviata la discussione generale del ddl per le terme mentre torna in commissione il ddl sul turismo itinerante su richiesta del governo. L’aula tornerà a riunirsi domani alle ore 16. Promotore dell'iniziativa il deputato regionale del M5S, Antonio De Luca, mentre il testo era stato steso con il contributo del compianto storico Franz Riccobono.

© Riproduzione riservata