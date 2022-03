Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata, alle ore 03.48, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare, nel Tirreno Meridionale, al largo dell’arcipelago delle Eolie. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 421 chilometri. L’evento sismico non è stato avvertito dagli isolani e non ha provocato alcun danno.

© Riproduzione riservata