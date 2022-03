Agrigento: crolla parte della collina di Capo Rossello

Diversi massi si sono staccati dalla collina di capo Rossello, a Realmonte, in provincia di Agrigento. La segnalazione arriva dall’associazione Mareamico, che 8 mesi fa aveva allertato le autorità predisposte al controllo per il possibile erischio di crollo della collina. "Ed oggi la collina è collassata - scrive l’associazione - schiacciando pure diverse barche, che sostavano in spiaggia. Se questo fatto fosse accaduto in estate piangeremmo i morti".

© Riproduzione riservata